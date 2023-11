ISWEB AVEZZANO RUGBY: ARRIVA IL TALENTUOSO CENTRO SUDAFRICANO LUNATHI NXELE

Lunathi Nxele, trequarti centro sudafricano, è un nuovo giocatore dell’Isweb Avezzano Rugby. Un rinforzo importante e di spessore internazionale, quello arrivato tra le fila giallonere, che andrà ad elevare ulteriormente la qualità della rosa a disposizione dei coach Troiani e Rotilio. Nxele, classe 1996, 176 cm per 94 chili di peso, all’occorrenza può giocare anche ala. Cresciuto nell’Academy Week di Eastern Province, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dei Boland Cavaliers nella prima divisione della Currie Cup con cui, a giugno di quest’anno, si è aggiudicato il torneo.



“Nxele ha sposato appieno il nostro progetto – spiega il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti – è un ragazzo ambizioso e un giocatore nel pieno della maturità sportiva, esattamente come il nostro club. Per noi il lato umano è altresì importante e in questi giorni stiamo conoscendo Lunathi per la sua solarità, educazione e simpatia. Le sue qualità rugbistiche le conosciamo bene e, dopo averlo corteggiato a lungo, finalmente è diventato uno dei nostri. Non vediamo l’ora di vederlo scendere in campo”.