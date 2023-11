JAMES SENESE IN CONCERTO A SULMONA

Giovedì 9 novembre, alle ore 11, nei locali dell’ex Caserma Pace di Sulmona (L’Aquila), in via Pansa, si terrà la conferenza stampa di presentazione del concerto di solidarietà di James Senese. Lo spettacolo, promosso dall’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”, con il patrocinio del Comune di Sulmona, si svolgerà sabato 11 novembre, alle ore 21, al teatro comunale di Sulmona. Interverranno il presidente del consiglio comunale di Sulmona, Cristiano Gerosolimo, il presidente del Nomadi Fans Club “Un giorno insieme”, Vincenzo Bisestile, e in collegamento l’artista James Senese.

James Senese continua senza sosta il tour nazionale di “Stiamo cercando il mondo”, ventunesimo album d’inediti della sua lunga e importante vita artistica. E sabato 11 novembre, alle ore 21, si esibirà al teatro comunale di Sulmona (L’Aquila). Il concerto è promosso dall’associazione culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona per sostenere l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Sulmona (per informazioni si può contattare il 389 9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com).