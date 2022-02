L’ AQUILA. Arrestato dai Carabinieri spacciatore in bici

I carabinieri della locale Compagnia, tra i numerosi compiti istituzionali svolti, non hanno mai abbassato la guardia sul fenomeno dello spaccio degli stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri, nel corso di specifici servizi, i militari della Sezione Operativa insieme a quelli della Stazione hanno arrestato un giovane appena 18enne sorpreso a spacciare.

È stato proprio landirivieni di alcuni autoveicoli con a bordo ragazzi che ha insospettito i carabinieri durante il monitoraggio di un quartiere periferico della città.

Dopo un lungo appostamento, raccolti gli elementi necessari per intervenire, i carabinieri hanno deciso di agire nei confronti del 18enne che, muovendosi in sella a una bici, era stato notato avvicinarsi a un veicolo e consegnare piccoli involucri nelle mani di uno dei giovani incontrati, ricevendo in cambio del denaro.

Precluse le vie di fuga, i militari intervenuti hanno bloccato il giovane e dopo averlo perquisito hanno trovato e sequestrato alcuni grammi di cocaina suddivisa in singole dosi pronte alla vendita. Rinvenuta e sequestrata anche una cospicua somma di contante verosimilmente riconducibile alla vendita dello stupefacente.

Poco dopo i militari hanno esteso la perquisizione allabitazione dellarrestato, poco distante, dove è stata sequestrata un’ulteriore somma di circa 8mila euro in contanti e materiale solitamente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Il fermato, considerati i fatti, maturati in un contesto di flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di LAquila.

Nei prossimi giorni il magistrato disporrà gli atti per la convalida dellarresto dinanzi il giudice competente.