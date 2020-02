L’ AQUILA: UN RINGRAZIAMENTO A DANILO CIUFFETELLI “CAPO UFFICIO MANUTENZIONE, VIABILITÀ ED AUTOPARCO” PER I RIPRISTINI DI ASFALTO EFFETTUATI IN VIA CAPO IL MURO DI COPPITO

di Renato Ventresca

Le segnalazioni dei precedenti articoli, riguardanti una serie di problematiche presenti sul territorio comunale dell’ Aquila, non hanno portato ancora ai risultati auspicati, ad eccezione dei ripristini di asfalto, che sono stati effettuati lungo il tratto di Via Capo il Muro della frazione di Coppito.

I ripristini delle buche presenti lungo la suddetta strada sono stati effettuati con asfalto a freddo, grazie alla mia segnalazione, che è stata prontamente raccolta da Danilo Ciuffetelli “Capo Ufficio Manutenzione, Viabilità ed Autoparco” del Comune dell’ Aquila, che colgo l’ occasione per ringraziare.

Il suddetto funzionario comunale mi ha anche anticipato che, non appena riapriranno gli impianti di produzione dell’ asfalto, si procederà alla sistemazione anche dei restanti tratti deteriorati e più larghi della suddetta strada.

Sicuramente è stata una risposta importante, per questa Via della frazione aquilana, che, purtroppo, a distanza di quasi 11 anni dal terremoto, ancora non vede recuperati i numerosi immobili danneggiati, con conseguenti problemi anche per il sistema fognario, che favoriscono la fuoriuscita di ratti e topi.