LE INSEGNANTI AVEZZANESI FRANCESCA POLIDORI E ALESSANDRA VERNA NELLA GIURIA DEL PROGRAMMA “PRODIGI” SU RAIUNO

Le insegnanti avezzanesi Francesca Polidori, vocal coach dell‘associazione musicale Golden Music e Alessandra Verna, maestra di ballo della Golden dancing, nella giuria tecnica della nuova edizione del programma di Raiuno “Prodigi, la musica è vita”. Il programma per giovani talenti, andrà in onda mercoledì 17 novembre in prima serata. A condurre la trasmissione Serena Autieri e Gabriele Corsi, mentre tra i giudici del varietà, dedicato al talento dei più giovani, i telespettatori troveranno Flavio Insinna ed Ermal Meta. La trasmissione, che ha uno scopo benefico, prevede la partecipazione dei concorrenti divisi in tre categorie (canto, danza e musica), ed è patrocinata dall’UNICEF.

A giudicare i baby artisti, cinque giudici v.i.p. che sceglieranno i finalisti di ogni categoria e una giuria tecnica formata da cento esperti di musica, maestri di coreografia, compositori e ballerini che decreteranno il vincitore assoluto. Ed è proprio nella giuria tecnica che siederanno anche le due insegnanti avezzanesi Francesca Polidori e Alessandra Verna contattate direttamente dalla redazione del programma televisivo. “Una bellissima esperienza che ci ha fatto finalmente respirare di nuovo l’aria dello spettacolo, dell’arte e della musica – dichiarano entusiaste Polidori e Verna, rispettivamente titolari della Golden Music e della Golden dancing – ritrovarsi nel bellissimo studio Rai accanto a tanti esperti e personaggi dello spettacolo e contribuire, insieme a tutti loro, alla scelta del vincitore di Prodigi 2021, è davvero un grande onore”.