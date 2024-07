l teatro per raccontare e valorizzare il sito archeologico di Alba Fucens: giovedì parte #MemoryTracks, Elogio dello Scalpellino

Tanti applausi per History Trekking: un successo le prime due date al Castello di Celano

Massa d’Albe. History Trekking si sposta ad Alba Fucens, il sito archeologico luogo simbolo della cultura e del turismo nella Marsica, nella frazione di Massa d’Albe.

Sono attese quattro date, quattro repliche, dello spettacolo #MemoryTracks, a partire da giovedì 25 luglio, fino a domenica 28, alle 18. Una performance site specific itinerante, creata dal teatro Lanciavicchio, nel sito archeologico di Alba Fucens, che nasce per restituire, attraverso il lavoro di attori e attrici, performer e musicisti, tracce di memoria nascoste. Sarà anche uno spettacolo accessibile a tutti, con la possibilità di percorrere alcuni tratti, accompagnato in joelette (Info: 349 3142544).

Un nuovo modo per visitare un sito archeologico, un nuovo modo di intendere lo spettacolo dal vivo.

Il nuovo concept History Trekking si conferma già un successo: tanti applausi per le due date al Castello di Celano. Il commento di Stefania Evandro del Teatro Lanciavicchio

“Il teatro per conoscere se stessi e le storie della propria terra”. È questa la chiave del successo di History Trekking, il progetto ideato dal Teatro Lanciavicchio e dalla Direzione Regionale Musei Abruzzo premiato dal Ministero della Cultura con il quarto posto a livello nazionale.

“Il teatro non è solo divertimento”, il commento di Stefania Evandro del Lanciavicchio, “è sempre stato uno strumento di conoscenza di se’ e della propria storia. Dall’antichità e prima della scrittura, è attraverso le parole, i canti e le azioni che le storie del passato sono state tramandate di generazione in generazione. E ci hanno mostrato passato e insieme una strada per il futuro. Ed è questo che fa History Trekking: a Celano con lo spettacolo ‘Le stanze del tempo’ abbiamo attraversato i luoghi e il tempo del prosciugamento del lago del Fucino e le storie di uomini e donne che hanno vissuto quell’epoca di straordinaria trasformazione del territorio della Marsica”.

“Dal 25 al 28 luglio, si procederà con Alba Fucens”, aggiunge Evandro, con lo spettacolo #MemoryTracks, che racconta la storia e le storie di Alba Fucens, soprattutto la storia dei 6000 coloni che da Roma furono condotti qui, per creare una nuova città a ridosso del territorio dei Marsi. Uno spettacolo che racconta dello sforzo del lavoro prezioso degli scalpellini che hanno modificato il territorio e che ci hanno lasciato tracce scritte sulla pietra, grazie alle quali oggi conosciamo le abitudini e i nomi di alcuni abitanti di Alba Fucens”.

“Non solo spettatore ma anche visitatore, History Trekking è una nuova forma di fare teatro”, il commento della direttrice del Castello di Celano Marina Nuovo

“History Trekking è già un successo. C’è stato un pubblico variegato”, commenta la direttrice del Castello Piccolomini di Celano, Marina Nuovo, “composto sia persone del luogo, incuriosite dal fatto che il Castello fosse aperto in orario serale. Residenti che hanno sperimentato una nuova forma di teatro, all’interno delle mura del Castello in versione ‘by night’. Ci sono stati anche turisti, persone in vacanza, che hanno trascorso una serata a Celano in modo diverso, godendo dello stupore che regala questo spettacolo, ‘Le stanze del tempo’, così originale, unico, per come è organizzato. Perché è davvero una realizzazione particolare, che permette allo spettatore di immergersi nella storia che viene raccontata e che descrive anche il luogo in cui quella storia è stata scritta”.

“History Trekking”; conclude la direttrice, “valorizza la storia della Marsica e lo fa in un modo tutto nuovo, con gli spettatori che si muovono nella scena. Una modalità insolita di godere di uno spettacolo teatrale. Le storie raccontate sono molto legate al territorio e ai luoghi che lo spettatore vive e che così facendo diventa visitatore dei luoghi, diventando egli stesso parte dell’azione teatrale”.