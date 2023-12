L’8 DICEMBRE SARÀ L’AMATISSIMO MASSIMO BOLDI AD ACCENDERE L’ALBERO DI NATALE DI AVEZZANO ASSIEME AL SINDACO GIOVANNI DI PANGRAZIO

L’appuntamento è per l’8 dicembre a partire dalle ore 16 e 30, a Piazza Risorgimento. La consigliera comunale, Collalto: “Entusiasti di inaugurare un percorso natalizio di rilievo anche quest’anno. Il sindaco e l’attore Massimo Boldi daranno il via al Natale 2023. Un meraviglioso abete, alto sei metri, tutto illuminato, accenderà la magia delle feste”.

È entrato nelle case e nel cuore della gente con i suoi film e il suo originalissimo modo di portare in scena i vizi e le maschere degli italiani. Ha conquistato simpatie, premi e riconoscimenti (tra cui, 11 Telegatti) ma soprattutto la fiducia e l’affetto di un pubblico eterogeneo, tra bambini ed adulti. Sarà l’attore, comico e produttore cinematografico, bandiera dell’arte della risata di casa nostra, Massimo Boldi a dare il via ufficiale ai festeggiamenti delle festività natalizie di quest’anno della città di Avezzano, con l’accensione dell’abete al centro di Piazza Risorgimento, che avverrà l’8 dicembre alle ore 18 e 30.

Il famosissimo ‘Cipollino’, assieme agli amministratori e al sindaco Giovanni Di Pangrazio, salirà sul palco salutando bambini, cittadini e anche tutti i suoi fans. Indimenticabili le sue performance nei cinepanettoni, tutti di grandissimo successo, da Vacanze di Natale ’90 a Natale a Miami del 2005, da Olé a Natale al Sud. Nel corso della sua carriera, ha fondato anche la casa produttrice Mari Film. “L’attore lombardo, simbolo del Natale all’italiana – commenta la consigliera comunale Federica Collalto, che ha curato nei minimi dettagli l’organizzazione, grazie anche al supporto dell’amministrazione e del sindaco – sarà con noi l’8 dicembre per festeggiare assieme ai marsicani il giorno dell’Immacolata. Nel corso del pomeriggio, verrà presentato anche il calendario-eventi di quest’anno. Boldi sarà ospite della nostra città e Avezzano lo accoglierà con gioia”. L’evento dell’otto, che concluderà con l’accensione dell’albero di Natale, prenderà avvio alle ore 16 e 30 del pomeriggio: prima del super-ospite e fino alle ore 17, è in programma lo spettacolo delle majorettes “Golden Girls”. Dalle 17 alle 18, l’atmosfera verrà calamitata dalle musiche suggestive dell’Armelis Pop Orchestra, diretta dal M° Corrado Lambona. Poi sarà la volta di uno spettacolo di luci e led unico sul territorio, assolutamente da non perdere. “La piazza, al buio, verrà illuminata dapprima da performances luminose e, a seguire, dall’abete acceso, con tutti i colori del Natale. Lo scorso anno abbiamo avuto il privilegio di poter accendere l’albero assieme a Lino Banfi, il nonno d’Italia. Quest’anno, abbiamo scelto il Re del Natale per dare la prima scintilla alle festività natalizie 2023/2024 della città”, conclude la Collalto. L’albero natalizio che verrà illuminato l’8 dicembre in Piazza, di sei metri di altezza, non è artificiale, ma è stato coltivato da un vivaio regolarmente autorizzato, appositamente per occasioni di questo tipo.