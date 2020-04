La ASL di Pescara è vicina all’Istituto delle Sorelle della Misericordia

La Asl di Pescara comunica che, anche in questo terribile momento di emergenza Covid, che ha colpito così duramente il nostro Paese, la nostra Regione, la stessa nostra Azienda, pur nella difficoltà nessuno viene lasciato solo.

Sono, dunque, doverose alcune precisazioni.

L’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona che si trova a Pescara, in zona Colli, non è stato abbandonato! Sicuramente non dalla nostra ASL.

A conferma di ciò, presso l’Istituto sono stati eseguiti circa 50 tamponi per la ricerca del Coronavirus alle religiose, agli ospiti e agli operatori di assistenza, il cui risultato è stato comunicato nella giornata di domenica (29/03/2020).

Non è superfluo, forse, ricordare che la Casa di Riposo è una struttura Privata su cui ricade completamente la responsabilità della gestione, e che gli ospiti e le religiose ricevono l’assistenza primaria dei Medici di Medicina Generale.

Pur tuttavia, e nonostante il momento di difficoltà, la Asl non solo si è resa disponibile a consigliare possibili soluzioni per gestire le assenze del personale di assistenza e di supporto posto in quarantena, ma ha garantito il controllo degli ospiti: a partire da domenica 29 marzo sono stati effettuati dal personale dell’emergenza ed urgenza, diretto dal dott. Alberto Albani e per sua diretta disposizione, ben due visite al giorno.

Ulteriori interventi sono previsti nei prossimi giorni per assicurare l’adeguata assistenza.

Cordiali saluti.