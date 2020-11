La bellezza è soggettiva? Può darsi, ma può anche essere green, clean e safe

Oggi si parla sempre più di “safe beauty” e questo trend cosmetologico nasce dal bisogno di proteggersi dai virus e dai batteri, per un’igiene totale della nostra persona. Altri modelli però riguardano l’ecologia, la trasparenza e l’amore verso tutto ciò che è vegetale e cruelty free.

I consumatori di oggi sono più esperti che mai. Non siamo più impressionati dalle soluzioni rapide e dai colori brillanti, siamo ben consapevoli che tutto ciò che luccica non è oro. Gli alimenti trasformati e veloci sono stati sostituiti con un tipo di alimentazione pulita. L’abbigliamento è più economico, realizzato in fabbrica con una moda etica e sostenibile.

Era solo questione di tempo prima che l’industria della bellezza si avvicinasse al trend del momento: un’attenzione sempre più ossessiva verso tutto ciò che è naturale, trasparente e sicuro. I prodotti per la bellezza più venduti devono rispettare determinati principi e sono accattivanti proprio perché si presentano con delle premesse importanti.

Tornando all’argomento principale possiamo dire che un movimento che, negli ultimi tre anni, ha guadagnato slancio in Italia. Sentiremo parole d’ordine come “green beauty”, “clean beauty” e soprattutto “safe beauty” (visto il periodo che stiamo passando), utilizzate in modo intercambiabile da marchi, consumatori ed esperti di bellezza allo stesso modo. La disinformazione e il “greenwashing” sono diventati molto diffusi, quindi ora è più importante che mai istruire noi stessi e conoscere ciò che comporta la bellezza pulita, verde e sicura e ciò che hanno da offrire.

Differenza tra green beauty, clean beauty e safe beauty

Clean Beauty

In sostanza, quando un marchio afferma di essere “pulito“, i suoi prodotti sono atossici e considerati sicuri da usare, ma non necessariamente naturali o verdi. Il loro obiettivo sarà quello di formulare prodotti utilizzando ingredienti che hanno dimostrato di essere sicuri.

Penseresti che produrre formule sicure sarebbe un gioco da ragazzi, tuttavia, rimarrai sorpreso dal numero di prodotti disponibili nel settore della bellezza tradizionale che contiene ingredienti tossici e cancerogeni. Un marchio di bellezza pulita si impegna a formulare prodotti che non siano dannosi per la salute.

Green Beauty

Un marchio naturale trarrà i suoi ingredienti dalla natura. Tali marchi fanno uso di oli botanici, estratti e burro, sali naturali e tutto il resto (comprese le resine come l’incenso). I marchi veramente naturali di solito si sforzano di essere puliti, poiché spesso useranno ingredienti naturali non tossici accuratamente selezionati.

Inoltre, un marchio di bellezza naturale e “green” si concentrerà a garantire che le sue pratiche commerciali siano sostenibili dal punto di vista ambientale e socialmente responsabili, oltre che cruelty free.

Dunque, ecco un breve riassunto dei trend più gettonati nel settore cosmetologico degli ultimi anni:

Green Beauty – Responsabilità sostenibile e ambientale nei confronti del pianeta.

– Responsabilità sostenibile e ambientale nei confronti del pianeta. Clean Beauty – Prodotti contenenti ingredienti non tossici sia naturali che sintetici.

Safe Beauty – Prodotti cosmetici realizzati in sicurezza e che igienizzano, oltre che curare, la superficie del nostro corpo.

Molti marchi del settore adotteranno due o più dei principi di cui sopra, il che spiega perché questi termini sono spesso usati come sinonimi. Ma è imperativo che noi, come consumatori, comprendiamo le differenze chiave tra i tre in modo da essere in grado di prendere decisioni informate.

Safe Beauty

Safe Beauty significa acquisire una nuova consapevolezza, data da un livello di informazione maggiore. La provenienza e anche quali effetti possono avere gli attivi dei cosmetici, sono solamente alcuni degli elementi a cui le persone presteranno una maggiore attenzione.

Questo significa che i beauty brand che seguiranno queste tendenze saranno quelli che quasi sicuramente verranno gratificati dal mercato e dalle persone.