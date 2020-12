LA CANTAUTRICE 17ENNE ABRUZZESE CASADILEGO TRIONFA A X FACTOR 2020

La cantautrice 17 enne abruzzese Casadilego, all’anagrafe Elisa Coclite (categoria Under donne, guidata dal rapper Hell Raton), vince la 14°edizione di X Factor, il talent di Sky. Nella finale batte l’estroso N.A.I.P, il rapper ventenne Blind (che riceve però il disco d’oro per Cuore nero) e il duo rock Little Pieces of Marmalade che si è giocato nell’ultima manche la vittoria in una gara finita testa a testa, con Casadilego. Sul finale il conduttore, Alessandro Cattelan annuncia il suo addio al talent.

Fonte: ansa.it