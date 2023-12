LA CASA EDITRICE “EDIZIONI KIRKE” RENDE NOTA L’USCITA DEL LIBRO:“L’ALPINISMO SUI MONTI DEL VELINO E DEL SIRENTE”

di VINCENZO ABBATE

232 pagine, ill. a colori n.t. – ISBN: 9788897393849

Dalla quarta di copertina: «Da sempre frequentate dall’uomo, visceralmente presenti nella

più ampia geografia dell’Appennino Centrale, solo a partire dall’Ottocento le montagne

descritte in questo libro hanno costituito interesse per chi incominciò a essere attratto

dall’inedita ambizione di scalarne le vette. I “fatti alpinistici” che compongono la trama

del volume sono stati ordinati in una cronologia che giunge fino ai nostri giorni, ricostruita

utilizzando fonti di varia natura – mancando spesso il resoconto d’ascesa – con la difficoltà

oggettiva di dare voce a una ruvida sequenza di nomi e date. Senza presumere

completezza, nella ricostruzione di queste “cronache disperse”, la serie di salite effettuate

sui due gruppi montani dell’Abruzzo, pur non segnando progressi tecnici, sfrondate da

enfasi e da incomprensibili confronti, permettono di cogliere l’originalità di un alpinismo

praticato su monti considerati “minori”, frutto di un’attività di ricerca interessante e mai

banale».

Vincenzo Abbate frequenta la montagna, ne studia la geografia e la storia alpinistica. Iscritto al

Club Alpino Italiano dal 1970, è Socio fondatore della Sezione di Palestrina. Attualmente è il

Presidente del Comitato Scientifico Regionale Lazio del C.A.I. La sua attività di ricerca gli ha

permesso di scrivere numerose monografie e articoli su riviste specializzate.