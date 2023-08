La classe 1983 di Massa d’Albe festeggia i 40 anni.

Le ragazze e i ragazzi del 1983 festeggiano organizzando una serata quiz in Piazza del Municipio.

Aria di festa, volti sorridenti e voglia di divertirsi e mettersi in gioco hanno caratterizzato la serata del 18 Agosto a Massa d’Albe.

I Ragazzi del 1983 hanno organizzato ed offerto una serata quiz, targata Dr. Why, che ha coinvolto oltre 100 tra giovani ed adulti.

Come ogni festa che si rispetti non poteva mancare un buon dolce per festeggiare i 40 anni: ciambelle fritte per tutti!

L’evento, che ha riunito gli ’83 del paese, vuole essere anche un primo passo verso la creazione di una “tradizione” che veda protagonisti, negli anni a venire, i futuri 40enni che sono nati e vivono nel paese ai piedi del Velino.

L’esperienza di quest’anno è ben riuscita con grande soddisfazione degli organizzatori: oltre 200 in piazza tra giocatori e pubblico.

L’evento ha visto coinvolti anche l’Associazione Hathor, il Gruppo Alpini, la Pro Loco e il Comune di Massa d’Albe.