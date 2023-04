La colletta alimentare effettuata al supermercato Carrefour di via Panella all’Aquila,ha totalizzato ben 1170 chilogrammi di generi alimentari

La raccolta alimentare effettuata nella giornata di sabato 15 aprile al supermercato Carrefour di via Panella all’Aquila, ha totalizzato ben 1170 chilogrammi di generi alimentari.

L’iniziativa ideata nell’ambito del progetto “N.O.I. Net of Inclusion” con lo scopo di sostenere le famiglie bisognose della provincia dell’Aquila è stata organizzata da: Fraterna Tau Onlus Movimento Celestiniano e dall’Associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v”, in collaborazione con Csv Abruzzo Centro servizi per il volontariato, A.i.r. Agire in Rete, Voci di Dentro e MissiOn Amici di San Basilio.

Stanchi ma soddisfatti i volontari dell’associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v” che nella tarda serata di sabato hanno terminato le operazioni di sistemazione e stoccaggio degli alimenti raccolti.

“Continua la nostra attività con questa colletta alimentare a favore delle famiglie in difficoltà, grazie all’entusiasmo e all’impegno dei nostri volontari – ha dichiarato Luigi Cordeschi coordinatore dell’associazione di volontariato “Dona un pasto per la dignità“- e il popolo aquilano ha dimostrato ancora una volta una enorme sensibilità sul tema della povertà donando una ingente quantità di alimenti”.

“Un grazie di cuore – conclude Luigi- a tutti coloro che hanno donato e ai volontari che si adoperano costantemente per portare il loro contributo alle sempre più crescenti richieste di aiuto”.

Sono tante le richieste e i volontari dimostrano concretamente, attraverso queste importanti operazioni di solidarietà, che anche un piccolo gesto può aiutare tutte quelle persone che versano in condizioni di difficoltà.