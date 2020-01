LA COMICITA’, L’ESSENZA DELLA VITA. SERGIO GIUFFRIDA SI RACCONTA, DA “COLORADO” AL TEATRO.

intervista di Cicchetti Ivan

L’essenza della vita, la comicità….. la capacità intelligente e sottile di rilevare e rappresentare l’aspetto comico della realtà. L’effetto sottile che intercorre dalla realtà visiva alla concezione comica dell’evento. Oggi con molto piacere mi trovo ad intervistare un grande comico, un grande amico, Sergio Giuffrida.

1. Chi è Sergio Giuffrida?

Sergio Giuffrida è un comico che ha sempre desiderato fare questo mestiere. Sono anche un bravo padre, o almeno lo spero! Uso il palcoscenico per raccontare le mie cose più intime spesso imbarazzanti ma proprio per questo diventano comiche.

2. dove nasce la sua comicità?

La mia comicità si è evoluta e trasformata con gli anni. Quando ero più giovane il mio primo pensiero sul palco era far ridere le persone a prescindere da quello che raccontavo, oggi mi piace farle ridere ma raccontando un mio punto di vista o dei fatti della mia vita.

3. se dico COLORADO, lei che ci dice?

Una bellissima esperienza, l’ho fatto nel 2014 e mi ha dato tanto a livello di esperienza e di crescita professionale

4. Il Giuffrida comico è vivo anche nella quotidianità o nasce solo sul palco?

Anche nella vita, mi piace rallegrare la mia famiglia e le persone che frequento!

5. Che progetti ci sono in cantiere, uno molto recente il 18 Gennaio mi sembra?

Sì, il 18 e il 19 Gennaio sarò a teatro con il mio nuovo spettacolo, uno spettacolo che mi rappresenta molto, credo che sia veramente uno spettacolo molto divertente!

6. per un comico che significa la comicità?

Molto, ma credo che lo debba essere per tutti, la vita è troppo breve per essere presa troppo sul serio!

7. Questa per lei potrebbe esser una domanda banale, ma molti non sanno che significa, quanto è importante sorridere?

Molto, credo che il sorriso e la comicità deva esserci sempre, per darsi animo e lasciare un momento di leggerezza. Affrontare la vita sempre con il sorriso, e con un pizzico di comicità. Ribadisco, un ambiente allegro rende la nostra qualità di vita e di chi ci circonda migliore! Quindi è fondamentale!

8. In questo momento di crisi globale, come possiamo intraprendere la vita caotica di ogni giorno con il sorriso, con la comicità?

Credo che in questo momento non bisogna farsi vincere dalla paura. Occorre mettersi in gioco e forse avere più coraggio!

9. per i giovani che si vogliono buttare nel mondo dello spettacolo cosa consiglia?

Consiglio di sperimentare, essere coraggiosi e non imitare nessun altro, occorre cercare le proprie corde comiche, solo così si può essere unico!

Grazie Sergio per questa intervista, credo che possiamo concludere la stessa ricordando che il sorriso è la migliore esperienza di vita. giova e fa gioire. Un grande imbocca al lupo per il tuo spettacolo e per i tuoi progetti.