La Corsa del Dottor Carlo: meno di una settimana all’atteso appuntamento di Pasquetta con esordienti, allievi e juniores

Continuano con intensità i preparativi per allestire un corposo programma del lunedì di Pasqua (18 aprile) dedicato allo svolgimento della Corsa del Dottor Carlo.

Parlare di Carlo Santuccione a Cepagatti, è un segno evidente dell’apprezzamento del carattere, dell’entusiasmo, dell’esperienza e della passione che lui stesso ha trasmesso a tanti uomini e ragazzi, per i quali è sempre stato un amico, un confidente e un secondo padre prima ancora che medico.

Questo grazie alla serietà e alla professionalità di tutti gli interpreti nel dietro le quinte: in primis i familiari di Carlo, gli organizzatori del GS Ciclistico Cepagatti, tanti sponsor, partner, collaboratori a vario titolo, l’amministrazione comunale ed entità varie che, nonostante le difficoltà del momento, sostengono con orgoglio la realizzazione di questa corsa per il sesto anno consecutivo.

L’appuntamento per l’edizione 2022 si “triplica” con la conferma della categoria juniores e l’allargamento a quelle esordienti e allievi per una maratona di ciclismo giovanile allo stato puro dalla mattina a pomeriggio inoltrato.

Il percorso rimane confermato come lo scorso anno per la categoria juniores: dieci giri di un anello di 11,5 chilometri tra Cepagatti e Villareia. Per le categorie giovanili, il circuito sarà più circoscritto attorno il centro abitato Cepagatti con 5 giri di 5 chilometri cadauno per gli esordienti e 10 giri per gli allievi nel medesimo tracciato.