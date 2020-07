LA DUE GIORNI SUL TRASPORTO FERROVIARIO. GIULIANTE: “OPERA DI RISTRUTTURAZIONE IN ATTO, PREVISTE 44 ASSUNZIONI”

In merito alla due giorni dedicati al servizio ferroviario merci, esprime soddisfazione il presidente di TUA SPA, Gianfranco Giuliante:

“Due giorni iniziati con un workshop che ha visto la partecipazione delle massime personalità del trasporto ferroviario, in particolare di quello merci, e la presentazione nella sede logistica di Saletti dei due Effishunter 1000. I due eventi si inquadrano in un processo di ristrutturazione infrastrutturale complessiva che vede coinvolto direttamente TUA e che abbraccia sia la stazione di Fossacesia-Torino di Sangro interessata da lavori di ammodernamento in linea con gli standard europei di interoperabilità che l’implementazione della piastra logistica di Saletti, con investimenti che cubano circa 10 milioni di euro. La posizione baricentrica nella quale opera Sangritana e l’infrastruttura di Saletti – ha specificato Giuliante – consentono di ragionare in modo prospettico e strategico per uno sviluppo di traffico ferroviario attraverso i porti di Ortona e di Vasto nelle due direttrici di traffico. L’opera complessiva di ammodernamento e sviluppo – ha annunciato Giuliante assieme al presidente della Regione Marsilio nel corso della presentazione dei due nuovi elettrotreni – avrà degli importanti riflessi anche in termini occupazionali, in un momento delicato che vede la maggior parte delle imprese con problemi di cassa integrazione, la previsione di 44 assunzioni con specifiche professionalità legate al trasporto ferroviario cargo, diventa una notizia importante per tutto il comparto e il territorio della Val di Sangro e per l’intero Abruzzo”.