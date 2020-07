LA FILCA CISL DI L’AQUILA E PROVINCIA SI AFFERMA COME LA PRIMA ORGANIZZAZIONE SINDACALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA IN CASSA EDILE

“Grazie al prezioso lavoro dei nostri operatori sindacali, nei cantieri e nelle sedi territoriali , siamo riusciti a raggiungere questo traguardo importante che ci premia”, così Pietro Di Natale, segretario regionale della Filca Cisl, descrive il risultato ottenuto dalla sua federazione.

“Siamo riusciti ad affermarci quale prima organizzazione sindacale del settore dell’edilizia – continua Di Natale – e ad ottenere dei risultati eccezionali anche nelle aziende dei settori del comparto del legno, del marmo, dei lapidei, del cemento e dei prefabbricati.

Questo risultato ci permette di elevare la rappresentanza dei nostri associati nei confronti degli imprenditori del settore”.

“Un traguardo ,conclude il segretario regionale della Filca Cisl, che assume in questo difficile periodo notevole rilevanza nella contrattazione provinciale ed aziendale per la discussione e la stesura di importanti accordi regolamentati dal contratto nazionale , per negoziare una maggior retribuzione in busta paga, per promuovere ulteriori benefici contrattuali quali la sanità integrativa ed i fondi pensione” , istituti , questi ultimi, ancora poco diffusi tra i lavoratori del comparto .