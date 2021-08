LA MUSICA CLASSICA PROTAGONISTA A CELANO CON PETTINELLI E MURATORI

Grande interesse e partecipazione ha destato il concerto di musica classica tenuto da due giovani talentuosi musicisti, la pianista Diana Pettinelli dell’Aquila e il violoncellista Jacopo Muratori di Roma. Nell’ambito della rassegna ADARTE, curata dall’assessorato alla Cultura del comune di Celano, la musica classica è diventata protagonista e viene sempre più apprezzata e seguita. L’esibizione si è svolta nei giorni scorsi in piazza san Giovanni a Celano davanti ad un pubblico attento ed entusiasta e si è conclusa con la richiesta di diversi bis. A scaldare l’atmosfera, oltre al suono caldo e avvolgente del violoncello intrecciato con quello del pianoforte, è stata la splendida location con la suggestiva chiesa illuminata da luci soffuse che ha fatto da sfondo ai due musicisti e li ha resi un tutt’uno con il pubblico coinvolgendolo e rendendolo unito, seppur disposto in maniera distanziata. Il programma del concerto è partito da Beethoven con le 7 variazioni su tema, per poi passare per la sonata di Chopin e finire con l’energico e ritmato grand tango di Piazzolla, giusto omaggio al famoso musicista e compositore argentino nel centenario della nascita.