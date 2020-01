LA PLANET SPORT DI PESCINA COMPIE 20 ANNI DI ATTIVITA’

La palestra di Pescina Planet Sport compie 20 anni, a festeggiare i fondatori Roberto Cerasani e Nicola D’Addario che hanno invitato in una conviviale tutti i soci e clienti della struttura. ” siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti – dichiarano i soci fondatori – in questi ultimi anni la palestra è cresciuta in termini di nuovi clienti, iniziative e tanto sano sport che aiuta a vivere meglio, per il 2020 molte sono le novità. Ringraziamo tutto lo staff, i clienti e tutti coloro che quotidianamente ci sostengono”.