LA POLIZIA DI STATO ALLA FIERA “PROGRESS” DI LANCIANO LA PRESENZA DELLE SPECIALITÀ PER ORIENTARE I GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO

La Polizia di Stato partecipa alla Fiera “Progress” di Lanciano, evento dedicato al lavoro, al sociale e alla formazione, che si tiene dal 17 al 19 ottobre 2024 presso il polo fieristico di Lanciano. La manifestazione, rivolta in particolare ai giovani, rappresenta un’importante occasione per orientare le nuove generazioni nel complesso panorama del mondo del lavoro.

Presso lo stand della Polizia di Stato, i visitatori potranno entrare in contatto diretto con le diverse specialità che caratterizzano il nostro Corpo. Sono infatti presenti:

gli Artificieri, per far conoscere l’importanza del loro ruolo nelle operazioni di disinnesco e prevenzione degli ordigni esplosivi;

la Polizia Scientifica, che offre una dimostrazione delle più avanzate tecniche di investigazione e analisi delle scene del crimine;

le Unità Cinofile, con i loro cani addestrati per la ricerca di sostanze stupefacenti, esplosivi e persone scomparse;

la Polizia Stradale, che illustrerà le attività di controllo e sicurezza delle nostre strade.

In particolare, uno degli elementi di maggiore attrazione è la presenza della Lamborghini Huracán della Polizia di Stato, utilizzata sia per il trasporto urgente di organi che per attività operative, simbolo dell’innovazione e dell’efficienza al servizio della comunità.

La partecipazione della Polizia di Stato alla Fiera “Progress” vuole essere un’opportunità per avvicinare i giovani al mondo delle professioni legate alla sicurezza e alla legalità, offrendo uno sguardo privilegiato sul lavoro quotidiano di chi si impegna ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti.