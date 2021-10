LA POLIZIA LOCALE MARSICA È REALTÀ, SANTILLI: RINGRAZIO A NOME DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, L’INTERO CONSIGLIO COMUNALE DI AVEZZANO PER AVER DELIBERATO ALL’UNANIMITÀ LA CONVENZIONE

Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale di Celano, l’intero consiglio comunale di Avezzano in ogni suo elemento per aver deliberato ieri all’unanimità la convenzione per la costituzione della Polizia Locale Marsica.

È il segnale inequivocabile di quanta maturità e responsabilità politica sia stata espressa per la sicurezza del nostro territorio. Tra qualche tempo ci si renderà conto di quanto non sia stato affatto banale quanto deliberato dalle due municipalità.

Sembrava che Avezzano e Celano non si dovessero mai parlare per mero e quantomai sciocco campanilismo o peggio ancora per visioni politiche diverse, che sinora non hanno mai portato a nulla, se non ad isolarci ulteriormente.

Invece ci si è confrontato, si è dialogato e si è lavorato sodo per arrivare tutti insieme ad un unico traguardo.

Unire i servizi, fare rete su altre iniziative, avere unione di intenti, non potrà invece che far crescere tutto il territorio.

Se la Marsica capisce che anche politicamente può essere autonoma e dire la sua senza il bisogno di alcun mentore, non ce ne è per nessuno.

Grazie sentitamente e sinceramente a tutti ed in bocca al lupo al comandante della Polizia Locale Marsica Luca Montanari.