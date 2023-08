La prevenzione delle vene varicose: come comportarsi?

Si possono prevenire le vene varicose? L’argomento delle vene varicose come curarle è molto vasto, ma la domanda che vogliamo approfondire è proprio la prevenzione.

Che fin troppo spesso non facciamo mai abbastanza. Eppure, la strada per la salute passa proprio dalla prevenzione e soprattutto dalla tavola. Perché il dolore e la pesantezza alle gambe, così come alle caviglie, può essere favorito anche da una cattiva alimentazione.

Vene varicose, cosa sono

Prima di passare di fatto alla prevenzione, è importante comprendere la condizione. Le varici, infatti, sono vene superficiali delle gambe: sono molto dilatate, e il sangue scorre a fatica nel momento in cui le pareti venose hanno un cedimento. Ciò, di conseguenza, porta all’allargamento dei vasi, così come all’allungamento serpiginoso.

Quando avviene un’alterazione strutturale, le valvole interne non consentono al sangue di refluire verso il basso. Ecco che le vene varicose fanno la loro comparsa, precedute o accompagnate sovente dalla comparsa di capillari.

Le cause

Tra le principali cause delle vene varicose troviamo l’età, la familiarità, alcuni scompensi ormonali. Questa condizione, poi, è frequente nel sesso femminile.

La diagnosi delle vene varicose viene confermata dal medico, ma in linea di massima le notiamo subito, dal momento in cui osserviamo le vene. Non a caso, le varici rientrano tra le malattie più conosciute, e sin dai tempi antichi.

Prevenire le vene varicose

In questo specifico caso parliamo di come prevenirle, non di come trattarle. Ci sono molti aspetti della nostra vita a cui prestare maggiore attenzione, come uno stile di vita sano, più attivo, un regime alimentare genuino, così come mantenere una postura corretta. Vediamo tutto punto per punto.

Fare esercizio fisico

L’esercizio fisico non solo ci aiuta a rimanere in forma, ma di fatto è la “pompa” migliore per spingere il sangue. Proprio la sedentarietà, infatti, rientra tra i maggiori fattori di rischio nella formazione delle vene varicose.

Postura corretta

Quando stiamo troppo in piedi (o troppo seduti) non aiutiamo la circolazione. Quando invece siamo a riposo, cerchiamo di tenere le gambe sollevate, perché è la soluzione migliore.

Dovremmo semplicemente cambiare e introdurre piccole abitudini positive per noi e la nostra salute.

Ridurre il fumo

Ci sono dei comportamenti che possono favorire l’insorgere delle vene varicose, e tra questi troviamo certamente il fumo. Sarebbe più corretto ridurlo o smettere completamente.

Seguire una dieta equilibrata

Le varici si possono prevenire con uno stile di vita corretto, e la prevenzione passa spesso per la tavola.

Non solo in questo modo controlliamo il peso, ma con specifici alimenti forniamo al nostro organismo vitamine e bioflavonoidi preziosi per l’integrità dei vasi.

Cosa portare sulla tavola? Frutta, verdura, pesce, alimenti con aziende diuretica, o che contengono oligoelementi. Invece, dovremmo ridurre le spezie, i condimenti, i dolci confezionati e i cibi eccessivamente salati.

Suggerimenti per l’estate

Purtroppo, in estate le malattie vascolari sono più diffuse: i danni al sistema circolatorio venoso, dunque, possono essere maggiormente frequenti.

In estate, dunque, fissiamo i concetti di prevenzione ancor di più: riduciamo o smettiamo con il fumo, beviamo molta acqua, mangiamo frutta e verdura, ritagliamoci del tempo per fare esercizio fisico.

Soprattutto, fermiamoci a “sentire” il nostro corpo e le sue necessità.