LA SCUOLA DI MUSICA DELLA BANDA DI CELANO È PRONTA PER LA NUOVA AVVENTURA AD AIELLI

Una storia intensa è quella dell’Associazione Culturale Banda di Celano che negli anni ha fatto della musica l’epicentro della vita di molti celanesi e non solo.



Questi due anni di stop in cui concerti e lezioni di musica ci sembravano un lontano e irraggiungibile ricordo, i maestri della A.C.M Banda città di Celano, li hanno trascorsi a studiare un ritorno in scena che lasciasse il segno.

Sono già ripartiti a ottobre i corsi di musica nella storica sede di Celano, città che negli anni si è forgiata di maestri che oggi rappresentano un punto di riferimento importante nel panorama musicale locale e nazionale.

La formula vincente della Banda di Celano sta nell’avvicinare le persone alla musica sin dalla giovane età, è proprio l’investimento fatto sui giovani che garantisce a questa meravigliosa realtà di essere un punto di riferimento sempre più centrale per la Marsica tutta.

Proprio nel raggiungere l’obiettivo di radicarsi sempre più nel panorama marsicano, risiede l’importante novità che l’A.C.M Banda città di Celano ha proposto quest’anno: aprire una nuova sede della scuola di musica ad Aielli.

Quella di Aielli è una scelta sicuramente non casuale, negli anni infatti il piccolo paese marsicano ha mostrato come investire sul binomio “giovani/cultura” sia sicuramente vincente, individuando nell’arte la chiave per riqualificare il borgo, una riqualificazione non solo urbana ma anche e soprattutto culturale.

Aprire una sede della scuola di musica della Banda di Celano ad Aielli significa anche fortificare un legame che queste due realtà hanno ormai da anni, molti ragazzi aiellesi infatti si sono formati nella scuola di musica di Celano, uno tra tutti è sicuramente il maestro Marco Nucci, portavoce anche di quest’ultima iniziativa.

Numerosi sono i corsi che la scuola di musica offre rivolti a tutte le fasce d’età: dalla propedeutica 0/6 anni, ai corsi per adulti.

“Siamo felici ed orgogliosi di questa importante novità offerta dalla Banda di Celano,

-dice il Sindaco di Aielli Enzo Di Natale- abbiamo bisogno di giovani che vedano nell’arte e nella cultura un’opportunità di crescita e non potevamo che accogliere con entusiasmo questa iniziativa”.



I maestri della Banda di Celano, dunque, sono pronti ad accogliere gli aspiranti talenti aiellesi per accompagnarli nel loro viaggio alla scoperta del magico mondo della musica.