La tecnologia e il lavoro in azienda

Description: In quasi ogni azienda si ricorre all’uso di apparecchi elettronici per lavorare: è possibile rinunciarvi? Cerchiamo di rispondere a questo quesito.

La tecnologia è una preziosa alleata nel lavoro di tutti i giorni, giacché favorisce una maggiore efficienza e competitività: ed è difficile immaginare che, anche in futuro, le aziende possano privarsi della stessa.

L’informatica e il lavoro in azienda: un binomio immancabile

Nel nostro presente, non si può fare a meno di notare quanto la tecnologia sia presente in ogni aspetto della vita quotidiana: dal semplice invio di un messaggio, la condivisione di un contenuto o l’elaborazione di un file in mobilità, sono tantissime le situazioni comuni nelle quali emerge tutto il potenziale dell’informatica, tanto nella vita privata quanto in quella lavorativa. Non in tutte le aziende, ovviamente, si usano le stesse apparecchiature, tuttavia, non si può negare che via sia una comune volontà di sfruttare gli elementi elettronici dell’ufficio per portare a compimento tante mansioni in tempi più brevi, limitando da una parte i costi e, dall’altra, cercando di ottimizzare i processi lavorativi in termini di tempo, riducendo pure i potenziali errori. D’altro canto, la raccolta e l’elaborazione dei dati sono operazioni che richiedono sempre una certa attenzione, a prescindere dalle dimensioni delle informazioni trattate, nonché l’adozione di un preciso metodo di analisi per evitare che si faccia confusione nella gestione dei dati utili a svolgere una certa operazione in modo corretto. Anche la ricerca di un file relativo a qualche importante lavoro svolto in precedenza, del resto, è sicuramente più semplice e veloce rispetto alla consultazione di un archivio fisico, dove magari anche la polvere o l’umidità possono compromettere piuttosto facilmente la conservazione dei faldoni relativi a qualche transazione.

Lavorare in modo tradizionale o con l’aiuto della tecnologia?

È indubbiamente vero che, per progettare qualche nuovo prodotto o servizio, è possibile usare carta e penne per fare annotazioni e schizzi di ogni tipo utili a trasporre su carta ciò che si ha in mente: tuttavia, questa soluzione per lavorare è indubbiamente meno flessibile e potenzialmente limitativa rispetto all’informatica, e questo per tutta una serie di ragioni. In primo luogo, non si può negare che – laddove sia richiesta una maggior precisione – le macchine permettano, senza tante difficoltà, di approfittare di standard di puntualità decisamente superiori rispetto al vecchio blocco per gli appunti con la matita, proprio perché le stesse sono progettate secondo criteri matematici che impongono un ordine nella raccolta delle informazioni e l’elaborazione delle stesse. D’altro canto, non si può nemmeno negare che, tramite delle macchine ad hoc per il proprio ufficio, è possibile disporre di un numero virtualmente infinito di soluzioni utili allo svolgimento dei propri compiti lavorativi: al contrario, per operare in maniera tradizionale, è fondamentale acquistare “fisicamente” tantissimi strumenti che sono poi anche da conservare in cassettiere o armadi. Un altro aspetto sul quale non si può sorvolare, è poi quello che riguarda l’accessibilità delle informazioni adoperate per svolgere qualche mansione lavorativa: se un progetto fosse trattato da una persona che porta con sé i documenti fisici, evidentemente, i colleghi non potrebbero prendere nota dei dati qualora il fascicolo non si trovasse in azienda. Tutto ciò vi porta ad un quesito – che è pure il titolo del prossimo paragrafo – al quale cercheremo di rispondere nelle prossime righe.

Perché non si può rinunciare alla tecnologia?

Talvolta vi sentite frustrati di fronte alla lentezza delle vostre apparecchiature informatiche o, ancora, siete convinti che le stesse non rispondano nel modo desiderato alle vostre richieste? Qualche blackout vi fa desiderare di tornare ad usare carta e penna per svolgere tanti compiti quotidiani? In realtà, in un mondo connesso come quello del presente (e del futuro) è davvero difficile immaginare di poter dire addio all’uso di soluzioni tecnologiche, perché le stesse assicurano convenienza, semplicità di uso e tanta flessibilità, nonché una condivisione immediata di dati ed informazioni utili a lavorare in ogni luogo. Con l’adozione di soluzioni per la protezione dei dati e il backup degli stessi, potete anche escludere che determinate informazioni vadano perse per sempre: un vantaggio che un archivio cartaceo non potrebbe mai offrire. Del resto, anche per comunicare e collaborare con i vostri clienti o fornitori, potreste mai interrompere la catena tecnologica? In tanti settori economici, tutto ciò sarebbe semplicemente impossibile…