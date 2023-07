LA TUA PRESENTA I PRIMI DUE ELETTROTRENI DELLA ALSTOM. IN ARRIVO ALTRI SETTE TRENI CORADIA STREAM 2.0

De Angelis: “Potenziata l’offerta per la collettività abruzzese. Treni in piena sintonia con la transizione energetica”

Dolfi: “Avanguardia tecnologia dei Coradia, una garanzia per la mobilità, investimenti per 55 milioni di euro”

La TUA presenta i primi due dei nove elettrotreni Coradia Stream 2.0 della Alstom.

Lo fa nel corso di un evento nella nuova stazione di Lanciano alla presenza, tra gli altri, del governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“Un momento importante per la mobilità della nostra regione e per la collettività abruzzese che, da oggi, potrà contare sui primi due nuovissimi e modernissimi elettrotreni della Alstom dei nove in arrivo”.

Sono queste le parole d’esordio di Gabriele De Angelis, presidente della TUA, nel corso della presentazione dei nuovi treni che vanno a potenziare la flotta della società abruzzese di trasporto.

Nel prossimo biennio è previsto un ulteriore incremento del numero di treni per la divisione ferroviaria: altri sette Coradia Stream 2.0, infatti, entreranno a far parte della flotta treni della TUA per un investimento complessivo sul rinnovo della flotta di circa 55 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti di questo investimento – ha spiegato Gabriele De Angelis – perché siamo di fronte a dei veicoli ferroviari molto performanti, il cui consumo energetico è ridotto del 30 per cento rispetto alla generazione precedente di elettrotreni. Una particolare cura – ha spiegato De Angelis – è focalizzata sul confort per i passeggeri: all’intero dei convogli a quattro casse sono posizionati 30 monitor da 24” per le informazioni di viaggio, oltre al sistema di videosorveglianza. Sono presenti, infatti, 32 telecamere “live” e il contapersone, la climatizzazione è regolata in automatico in base al numero di passeggeri. I nuovi treni – ha sottolineato De Angelis – presentano un sistema di illuminazione al LED”.

Friendly, dunque. Ma soprattutto ecologici. Le caratteristiche tecniche dei nuovi Coradia Stream 2.0 della TUA parlano chiaro.

“I nostri nuovi elettrotreni rispondono alla politica di sostenibilità ambientale e sono riciclabili fino al 97 per cento – ha spiegato il presidente della TUA – un aspetto assolutamente rilevante per noi che, in tutte le aree aziendali, abbiamo intrapreso un discorso orientato alla transizione energetica. Questi treni – ha puntualizzato De Angelis – consentono la massima accessibilità per le persone a ridotta mobilità, è previsto un passaggio open space e senza gradini tra le carrozze”.

I due nuovi elettrotreni della TUA SPA sono dedicati a due personaggi illustri abruzzesi: Gabriele D’Annunzio e Ignazio Salone.

Crescono i numeri della divisione ferroviaria della TUA, come spiegato dal direttore del settore ferro Enrico Dolfi: “Il 26 dicembre 2021 è stato siglato tra la TUA ed Alstom un contratto applicativo all’Accordo Quadro stipulato tra il fornitore e Trenitalia per un importo di 12.484.000 euro per la fornitura dei due elettrotreni che oggi vediamo qui a Lanciano. Nella stessa data – ha continuato Enrico Dolfi – è stato siglato un secondo contratto applicativo per un ulteriore treno per 6.242.000 euro. Altri investimenti, sempre per l’acquisizione di altri 6 elettrotreni in itinere, ammontano a circa 36 milioni di euro”.

Enrico Dolfi si sofferma anche sulle caratteristiche dei nuovi treni. “Il Coradia Stream 2.0 è un treno elettrico, mono piano, dotato di quattro casse, cioè di quattro “vagoni” con due carrelli motorizzati per la trazione. Può raggiungere una velocità massima di 160 km/h e ospitare circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere. L’ampiezza delle sedute e dei corridoi, oltre ai rumori e alle vibrazioni ridotte al minimo consentono ai nostri nuovi veicoli ferroviari di offrire un viaggio tranquillo e confortevole”.

Enrico Dolfi ricorda anche i risultati raggiunti dalla divisione ferroviaria nell’ultimo anno: “L’implementazione della nostra flotta da 9 a 20 convogli che andrà a concretizzarsi nel medio periodo è sinonimo di dinamismo prospettico di quest’azienda. Abbiamo anche ottenuto il titolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione ai sensi della legislazione europea e stiamo lavorando sia per potenziare l’asset manutentivo che per avviare un discorso che dia futuro alla tratta storica che collega Fossacesia ad Archi a Castel di Sangro. I risultati raggiunti – ha concluso Dolfi – sono il frutto di una sinergica attività di collaborazione con il Socio Unico della TUA, la Regione Abruzzo, col partner che gestisce il trasporto pubblico locale regionale, Trenitalia, che desidero ringraziare”.

All’evento di Lanciano hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere delegato alla ferrovia della TUA Pasquale Di Nardo, il direttore generale Maxmilian Di Pasquale oltre ai vertici della Alstom Ferroviaria.

I nuovi elettrotreni inizieranno a circolare non appena saranno completati tutti gli adempimenti di natura amministrativa quelli di natura formativa che riguarderanno il personale della TUA che espleta mansioni di sicurezza.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI NUOVI ELETTROTRENI DELLA TUA Spa

Il Made in Italy

Made in Italy. I treni Coradia Stream sono prodotti da Alstom in Italia. Lo sviluppo del progetto e gran parte della produzione e della certificazione viene eseguita nel sito di Savigliano, in provincia di Cuneo.

La progettazione e la produzione dei sistemi di trazione e di altri componenti avvengono a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, mentre i sistemi di segnalamento sia di bordo che di terra vengono progettati e realizzati dalla sede di Bologna.

Adattabile, sostenibile, tecnologico: i Coradia Stream in tre parole

Tre aggettivi. Il Pop rappresenta l’ultima generazione del treno regionale Coradia Stream: adattabile, sostenibile, tecnologico e pensato per tutte le esigenze dei passeggeri.

Green. Super green, anzi. I nuovi elettrotreni rispondono alla politica di sostenibilità ambientale e sono riciclabili fino al 97 per cento.

Consumano il 30 per cento di energia in meno rispetto alla precedente generazione.

Treni super green già dal “concepimento ingegneristico”: nessun solvente o altra sostanza chimica tossica viene utilizzato da Alstom nel processo produttivo.

I sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione sono intelligenti e si regolano in funzione del numero dei passeggeri che, di volta in volta, viaggiano sul treno.

L’illuminazione per i passeggeri, a led, si regola automaticamente sulla base della luce esterna.

Spazi interni ampi sinonimo di comodità.

Lo Stream Coradia 2.0 è un treno elettrico, mono piano, molto lungo in quanto è dotato di quattro casse, cioè di quattro “vagoni” con due carrelli motorizzati per la trazione.

Può raggiungere una velocità massima di 160 km/h e ospitare circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere. Ampiezza delle sedute e dei corridoi, rumori e vibrazioni ridotti al minimo consentono ai Coradia Stream 2.0 di offrire un viaggio tranquillo e confortevole.

Avanguardia anche per quanto concerne il riscaldamento e il raffreddamento dei treni, della videosorveglianza, della pulizia e delle informazioni per i passeggeri a bordo treno.

Ancora: rastrelliere portabici, 30 monitor per informazioni ai viaggiatori, internet on board, cestini per la raccolta differenziata, sistema conta persone, 32 telecamere di videosorveglianza.

L’elettrotreno Coradia Stream POP 2.0 nel mercato ferroviario europeo

Sviluppato per il mercato europeo, il Coradia Stream è in grado di funzionare su tutti i principali sistemi di alimentazione europei.

In totale, oltre 660 treni basati sulla famiglia di treni Coradia Stream sono stati ordinati dai principali Paesi europei come Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca e Spagna.