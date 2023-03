LA VALLE ROVETO PIANGE LA SCOMPARSA DI FRANCESCO ROMANELLI

LO RENDE NOTO SULLA PAGINA ISTITUZIONALE IL COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Nella giornata di oggi abbiamo appreso la triste notizia dell’ improvvisa scomparsa dell’indimenticabile Francesco Romanelli, figura importante per il nostro Comune. Una vita vissuta da protagonista della nostra comunità, soprattutto in ambito culturale.

Francesco è stato il fondatore del Coro Folk Rio di Roccavivi, di cui era presidente da decenni ormai.

Francesco Romanelli, fin da giovane, ha mostrato passione per la musica e per i balli popolari, mettendo al primo posto l’amore e l’interesse per le tradizioni, le usanze e le radici dei nostri padri. Da sempre ha unito la sua passione per la musica all’impegno sociale e questa sua grande passione lo ha portato a promuovere numerose iniziative e incontri per tenere alto il nome della Valle Roveto, dall’Italia intera fino in capo al mondo, rendendola ancora più bella.

Nel 2019 è stato scelto quale “Padre del Folklore” per la Regione Abruzzo.

Era una persona di estrema importanza e valore dal punto di vista professionale e civile, una colonna portante del tessuto sociale della Comunità di Roccavivi e di tutto il nostro Comune.

A quest’ultimo e ai suoi cittadini, ha dato tantissimo in questi anni, diventando un nostro punto fermo.

Il sindaco e l’amministrazione comunale di San Vincenzo Valle Roveto porgono le sue più sentite condoglianze alla famiglia e si uniscono, in un lungo abbraccio, al profondo dolore e allo sgomento per la scomparsa del caro Francesco.