Laboratorio di panificazione con le nonne di Sante Marie per il “Viaggio nei 5 sensi”. Entra nel vivo l’estate e proseguono le iniziative promosse dalla Cooperativa Sette Borghi, in collaborazione con il Comune di Sante Marie e con il sostegno economico della Fondazione Carispaq. Sabato, nell’ambito del calendario degli appuntamenti, grazie alla collaborazione con l’associazione Anziani Sante Marie ci sarà la possibilità di assaporare il pane casereccio preparato dalle nonne. Per l’occasione verrà riacceso lo storico forno del Buaro dove, fin dalla mattina, le donne dell’associazione saranno al lavoro per preparare il pane e altri prodotti da forno. Alle 17.30, poi ci sarà l’opportunità di assaggiare in una degustazione tutto quello che le nonne hanno preparato. Il pomeriggio sarà poi animato dal teatro de “I briganti di Cartore”. Tutte le attività sono organizzate dalla cooperativa di comunità “Sette borghi” e sono gratuite. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3397731850- 3500250784.