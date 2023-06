LABORATORIO MONTI FRENTANI: LA COSTRUZIONE DI UNA DESTINAZIONE PER IL TURISMO ATTIVO

Dal 15 al 17 giugno tre giorni di incontri e sopralluoghi per il Gal Maiella Verde, con attori del territorio e rappresentanti di diverse università italiane, fra ricerca sul campo e definizione di potenziali punti di sviluppo territoriale





Appuntamento dal 15 al 17 giugno per un laboratorio dedicato alla Destinazione monti frentani, area collinare nella parte meridionale della provincia di Chieti, tra i fiumi Sinello e Trigno. Un’area che interessa 23 piccoli comuni. L’evento è a cura del Gal Maiella Verde e vede il coinvolgimento di attori del territorio e diverse università italiane. Il 17 giugno convegno nel Castello Marchesale di Palmoli.

Il Gal è attivo dal 1992 nello sviluppo locale delle aree rurali della provincia di Chieti. Per questo appuntamento cura quindi una tre giorni di incontri e sopralluoghi, favorendo il contatto fra i promotori di due iniziative distinte ma affini allo sviluppo dei territori di montagna.



Ecco quindi i ricercatori del progetto “Prin-Mind – Le montagne dentro la montagna. Narrazioni, dinamiche e percorsi di sviluppo nella montagna italiana: nuove letture”, che appartengono ad una rete di università come università di Udine, università Iuav di Venezia, università Iulm di Milano, Sapienza università di Roma-Università di Roma Tor Vergata, università del Molise, università dell’Aquila. Con loro gli attori locali pubblici e privati del territorio dei Monti Frentani che, con il supporto del Gal Maiella Verde, hanno costituito una Comunità di progetto nell’ambito della quale è stata individuata una visione di trasformazione del territorio in una vera destinazione per il turismo attivo, esperienziale e sostenibile e sono state avviate una serie di iniziative coerenti per iniziare il percorso.



Il laboratorio è strutturato in tre moduli, uno per giornata. Il 15 e il 16 giugno prenderanno parte alle attività gli addetti ai lavori che avranno l’opportunità di fare anche dei sopralluoghi nelle aree d’interesse. La terza e ultima giornata, quella di sabato 17 giugno, aperta al pubblico, avrà l’obiettivo di mostrare i risultati raggiunti nelle giornate precedenti di attività di ricerca su campo, e quindi definire potenziali punti di sviluppo territoriale ed eventuali prossime tappe.



L’avvio dei lavori per il convegno è alle 9 di sabato 17 giugno, nel Castello Marchesale di Palmoli.



Info: https://maiellaverde.it/laboratorio-monti-frentani-la-costruzione-di-una-destinazione-per-il-turismo-attivo/