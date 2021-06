L’ALFA ROMEO GIULIA DELLA POLIZIA DI STATO PARTECIPA AL RADUNO DEGLI ALFISTI D’ABRUZZO

Domenica 6 Giugno 2021 si è svolto il primo raduno Club Alfisti d’Abruzzo, titolato ” UN CUORE DI EMOZIONI”.

II programma ha visto la partecipazione dell’Alfa Romeo Giulia 1.3, auto d’epoca anno 1973, dell’ allora Corpo delle Guardie di P.S..

L’autovettura è in carico alla Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara, e la stessa viene spesso impiegata in raduni nazionali, e all’occorrenza, esposta alle autorità invitate presso l’Istituto.

L’autovettura, guidata dall’Assistente Capo Coordinatore Benedetto LEO e dall’Assistente Capo Coordinatore Alfonso CHIARINI, istruttori della Scuola Controllo del Territorio di Pescara, ha affascinato grandi e piccini. Gli operatori di Polizia hanno spiegato le difficoltà di allora al controllo dell’autovettura in un intervento di polizia a differenza delle nuove autovetture tecnologicamente avanzate oggi in dotazione.

La manifestazione ha avuto la partecipazione di 63 autovetture d’epoca Alfa Romeo, l’itinerario percorso è stato il seguente : CHIUSE (AQ) – CASTEL DI SANGRO (AQ)- VILLETTA BARREA (AQ) – SCANNO (AQ).