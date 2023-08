L’AMMINISTRAZIONE DI AVEZZANO SALUTA IL MAGGIORE LUIGI FALCE, COMANDANTE DELLE FIAMME GIALLE, IL SINDACO: “HA SAPUTO PROTEGGERE IL TERRITORIO CON FERMEZZA E ASCOLTO”

Ieri mattina, in sala consiliare, la consegna al Maggiore dell’attestato di merito, conferito dall’amministrazione comunale, per le indiscutibili qualità dimostrate sul campo. Andrà a guidare dal 6 settembre il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Viterbo.

Eccellenti operazioni antidroga condotte nella Marsica, con 10 chili di cocaina sequestrati, contrasto al fenomeno dell’usura e del caporalato nel Fucino, sorveglianza attiva sulle speculazioni del caro-benzina e dialogo attento con le scuole del territorio, per diffondere tra i ragazzi, in maniera più larga possibile, la cultura della legalità. Avezzano, con le parole di apprezzamento e di stima del sindaco Giovanni Di Pangrazio e con la consegna di un attestato di merito, saluta così il Maggiore Luigi Falce, comandante della Compagnia della Guardia Di Finanza della città per cinque lunghi anni intensi di attività. Il Maggiore, dal 6 settembre, andrà a guidare il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Provincia di Viterbo, terminando il suo incarico di comando in terra marsicana. “Un ruolo prestigioso, – ha detto il primo cittadino, accogliendolo con altre autorità nel Palazzo municipale ieri mattina – che rispecchia appieno l’alto livello della sua professionalità e che inorgoglisce tutto il nostro territorio, che lo ha conosciuto per la prima volta nel 2019 come Capitano delle fiamme gialle. Col Maggiore Falce, che ha dimostrato nel corso degli anni di possedere anche spiccate doti umane, ho avuto modo di legare soprattutto in un momento importante per la nostra comunità, quando cioè abbiamo dovuto affrontare insieme l’emergenza del disinnesco dell’ordigno bellico, ritrovato in pieno centro. Si attivò, allora, immediatamente un superlativo gioco di squadra tra amministrazione civile e amministrazione militare: siamo stati, in quell’occasione, esempio di coordinamento per l’Italia”. Cinque anni a Sulmona come Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza locale e, poi, successivamente, 5 anni di comando ad Avezzano, che termineranno ufficialmente il 5 settembre prossimo: il legame con la terra abruzzese è saldo e profondo. “Ringrazio con stima il sindaco, che rappresenta la città e tutta la Marsica perché guida un Comune capofila. – ha sottolineato il Maggiore – Felicissimo di stringere tra le mani questo riconoscimento: è la prima volta che mi capita di ricevere un apprezzamento simile, con questa solennità. Sono stati anni particolari, attraversati dallo spettro del Covid-19. Tra le mie missioni più importanti, c’è sicuramente la tutela dei più giovani: obiettivo che porto avanti con i miei uomini contrastando la compravendita di sostanze stupefacenti e diffondendo tra i banchi di scuola l’educazione alla legalità. Lascio Avezzano con un intenso ricordo, che custodirò nel cuore. Alla città mi unisce indissolubilmente anche il percorso didattico ‘Angeli del velino’, una perla rara, costruita assieme”. Nato a Salerno, classe 1970, il Maggiore Falce ha guidato e coordinato più di 50 finanzieri nella Marsica. Le sue competenze e le sue altissime qualità morali sono state rievocate anche attraverso il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

“Quando si creano rapporti solidi e di rispetto reciproco, – ha concluso il sindaco – è un dovere ma anche un piacere omaggiare chi profonde energie e competenze per proteggere la comunità. Ringrazio il Maggiore per la passione dimostrata nel suo lavoro quotidiano, al servizio del nostro territorio”. Presenti alla cerimonia di consegna dell’attestato di merito, anche il vicesindaco Domenico Di Berardino, il presidente del Consiglio comunale Ridolfi, l’assessore Cinzia Basilico, i consiglieri comunali Del Boccio, De Angelis e Antidormi, il comandante della Polizia Locale Luca Montanari e il dirigente Antonio Ferretti.