Ancora veleno, ancora lupi a farne le spese. Questa volta è accaduto nei pressi di San Pietro della Jenca, zona molto conosciuta non solo dagli abruzzesi.

Qui sono state rinvenute 3 carcasse di lupo, un fatto grave ed un danno non solo per il parco, ma per l’intera Regione.

Subito sono scattati i controlli e la bonifica dell’area con l’intervento delle unità cinofile antiveleno.

Le carcasse dei 3 lupi sono state trasferite all’istituto zooprofilattico di Teramo.