L’AQUILA, ALPINI E POPOLAZIONE DI MARANA DONANO ECOGRAFO AL SAN SALVATORE

L’AQUILA – Un nuovo ecografo acquistato e donato dagli alpini al blocco operatorio dell’ospedale di L’Aquila.

La cerimonia di consegna del macchinario si è svolta ieri mattina al San Salvatore. La donazione è frutto della generosità del gruppo alpini Vaccarelli L’Aquila e popolazione di Marana. A prendere in consegna il nuovo ecografo c’erano, per l’ospedale, il dr. Luigi Di Clemente, direttore del blocco operatorio, il dr. Pierfrancesco Fusco, dirigente medico Uoc anestesia e rianimazione del San Salvatore e il dr. Giovanni Arrigoni, anestesista. Di Clemente, a nome dell’ospedale, ha ringraziato il gruppo degli alpini per aver messo a disposizione l’apparecchiatura che verrà utilizzata per il blocco eco guidato dei nervi periferici e per alcune procedure chirurgiche.