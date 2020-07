L’AQUILA. ASSEGNATI DALLA REGIONE 761MILA EURO AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI, ELIANA MORGANTE: RISULTATO IMPORTANTE MAI RAGGIUNTO NEGLI ULTIMI 20 ANNI

Con la Delibera 360 del 29 giugno, la Giunta Regionale ha assegnato all’azienda per il Diritto agli Studi dell’Aquila I 761.000 Euro necessari alla copertura totale delle borse di studio per l’anno accademico in corso. La Presidente Eliana Morgante esprime parole di grande soddisfazione :” È un risultato ragguardevole, mai raggiunto negli ultimi 20 anni, dovuto certamente al dialogo costante con la Regione e con l’assessore all’istruzione Piero Fioretti che ringrazio, unitamente all’ Eesecutivo. Ho vissuto mesi molto difficili, in cui ho scelto di non prestare il fianco alle strumentalizzazione, pur di salvaguardare il risultato per gli studenti, evitando inutili contenziosi. Non ho mai perso di vista la necessità di conseguire l’obiettivo strategico per l’azienda, ossia garantire agli studenti il diritto di percepire le borse di studio”. Le somme assegnate, appena incassate, andranno a ristoro di quelle anticipate dall’azienda con la variazione di bilancio deliberata dal CDA., con cui si è risposto il più tempestivamente possibile alle esigenze degli studenti. Un plauso arriva dal Consigliere Regionale Simone Angelosante: “Ha pagato l’azione silenziosa e coerente con le finalità dell’azienda, la sinergia con la Regione che ha dimostrato di dare la giusta importanza agli studenti e all’ Università dell’Aquila. Sono certo che questo è solo il primo di altri traguardi altrettanto importanti. Auguro alla Presidente Eliana Morgante, alla quale va la mia stima, e a tutto il CDA, buon lavoro”.