L’AQUILA. ASSEMBRAMENTI FUORI L’OSPEDALE, D’ERAMO (LEGA), ATTACCA LA DIREZIONE, MA IL WEB CRITICA LE SCELTE ADOTTATE DALLA POLITICA

“Ecco le condizioni dell’ospedale dell’Aquila con la gestione dell’attuale Direttore Generale. Cittadini ammassati un’intera mattinata per le analisi! Una vergogna! La peggiore direzione generale degli ultimi 30 anni e lo hanno fatto venire anche da Roma questo fenomeno! Mi sorprende come “aquilani” o meglio ancora “aquilani acquisiti” pur di fare uno scatto di carriera in Asl si siano appecoronati a questo sistema di inefficienza ed incapacità. Prima gli aquilani, prima i cittadini. Sempre dalla parte del popolo!”, ha scritto questa mattina l’Onorevole D’Eramo (Lega), sulla sua pagina Facebook commentando la foto postata.

Come era facile immaginare tantissime sono state le reazioni della rete, in tanti hanno evidenziato come, soprattutto nella sanità, la politica non dovrebbe entrarci, così come altri che invece, hanno ricordato che dovrebbe intervenire la Regione a guida Centrodestra, quindi la governance che fa le scelte.