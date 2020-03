L’AQUILA: CIMITERO: COMPLETARE GLI INTERVENTI DI RESTAURO DELL’ ARCO DELL’ INGRESSO PRINCIPALE E RIPRISTINARE I LAMPIONCINI DIVELTI, NEL PIAZZALE ANTISTANTE

di Renato Ventresca

L’ ingresso del cimitero (in tedesco Friedhofseingang) è un quadro di Caspar David Friedrich, dipinto intorno al 1825 e conservato alla Galerie Neue Meister di Dresda.

Friedrich ha dipinto numerosi quadri con il tema delle rovine o dei cimiteri, ambienti che contribuiscono ad evocare sensazioni umane come la malinconia.

In questo caso è sottolineata dalla presenza di due genitori appoggiati ad un pilastro dell’ingresso.

Ciononostante nello sfondo è presente una certa luce, che insieme al leggero disegno di una figura angelica (tra gli alberi, in mezzo ai pilastri) lascia rasserenare l’animo, con un senso tipico dei quadri di Friedrich.

Dopo questa introduzione artistica, invece, per quanto riguarda l’ ingresso principale del Cimitero dell’ Aquila, ci auguriamo che vengano immediatamente completati gli interventi di restauro dell’ arco, considerati i tempi che erano stati previsti ed al fine di consentire il normale accesso alle persone, per visitare i propri defunti.

Inoltre, è da sottolineare, che, da oltre un anno, alcuni lampioncini d’ illuminazione del piazzale antistante sono stati divelti, ma nonostante le segnalazioni, non sono stati ancora ripristinati (vedere foto).

Pertanto, invito l’ assessore, con delega ai “servizi cimiteriali”, Dott. Fabrizio Taranta, ad esercitare, al meglio, le proprie funzioni sollecitando l’ ufficio preposto per la manutenzione, per far eseguire tutti gli interventi necessari e di competenza.