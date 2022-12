L’Aquila. Concerto della Corale Novantanove di apertura degli eventi natalizi al Monastero delle Benedettine Celestine di San Basilio

L’AQUILA Ieri sera nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione nella chiesa del Monastero San Basilio ha preso il via il programma di eventi natalizi organizzati dalle monache Benedettine Celestine di San Basilio in collaborazione con MissiOn Amici di San Basilio, don Carmelo Pagano Le Rose, Il Foglio delle Celestine, Associazione Dona un pasto per la dignità e One Group, unitamente anche al M° Guido Ruggeri, al M° Ettore M. Del Romano con la Corale Novantanove, al M° Luciano Bologna con la Schola Cantorum di San Silvestro, all’artista di presepi Piero Boschetti e alla docente Lucilla Di Luca.

Dopo una breve introduzione, affidata ad Angelo De Nicola sulle importanti finalità che il gruppo MissiOn Amici di San Basilio porta avanti da diversi anni, immersione in un evento di alto valore storico, culturale e musicale davvero unico nel suo genere, in uno scrigno architettonico, che contraddistingue la chiesa di San Basilio, nel Monastero più antico della città dell’Aquila, mantenendo lo stile monastico di San Pietro confessore, l’eremita del Morrone.

A inaugurare questi eventi finalizzati soprattutto alla raccolta fondi per le missioni di Bangui (Africa) e Manila (Filippine) detenuti dalle monache, il concerto: “L’Uomo del sì, note di solidarietà nella Casa di Celestino” eseguito dalla Corale Novantanove diretta dal M° Ettore M. Del Romano che ha eseguito i brani intervallati dalle letture a cura di Sabrina Giangrande. Direttore artistico M° Guido Ruggeri che, come preannunciato, ha donato nella mani di suor Assunta, Priora del Monastero di San Pietro Celestino a Banguì in Africa, la pergamena con la partitura di musica e testo dell’Inno a Celestino V da lui composto ed eseguito all’apertura della Porta Santa della chiesa di Santa Maria di Collemaggio presieduta da Papa Francesco il 28 agosto scorso. Diretta Facebook curata dalla sempre cortese disponibilità di Manuwebtv.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 30 dicembre alle 17.30 con l’evento: L’Infanzia di Gesù nei Vangeli, il lieto annuncio del Natale nel Monastero delle Benedettine Celestine di San Basilio con lettura continuata dei Vangeli dell’infanzia curata dagli studenti degli istituti superiori della città dell’Aquila accompagnati dalla docente Lucilla Di Luca seguita da una riflessione di don Carmelo Pagano Le Rose, mentre il 4 gennaio 2023, Concerto di solidarietà della Schola Cantorum San Silvestro diretta dal M° Luciano Bologna. L’esposizione dei presepi artistici allestiti da Piero Boschetti, di alto valore simbolico, resteranno esposti fino all’8 gennaio 2023.