L’AQUILA. CONSEGNATA MEDAGLIA AD EDILFRAIR PER I 50 ANNI DI ATTIVITA’

Assemblea annuale per ANCE L’Aquila oggi presso il centro congressi del Baco da Seta, seguita da una conviviale nello stesso ristorante con tutti i dirigenti e gli iscritti.

Seduta incentrata sull’approvazione dei bilanci Consuntivo e Preventivo passati all’unanimità e caratterizzati da un trend positivo grazie ad un aumento della massa salari registrata in Cassa Edile che ha permesso anche di andare incontro alle molte richieste del territorio sul fronte delle erogazioni liberali nei confronti del mondo della cultura, del sociale e dello sport.

Rinnovati anche gli organismi di controllo del sistema con l’elezione del Collegio dei Garanti Contabili e del Collegio dei Probiviri.

Molto toccante, quest’anno, il momento dei riconoscimenti alle imprese con maggiore anzianità di iscrizione.

Il Presidente Frattale ha consegnato quest’anno una pesante medaglia d’oro, sia in senso metaforico che materiale, che ha battuto tutti i record della storia di ANCE L’Aquila, già la più anziana delle associazioni edili sul nostro territorio con i suoi 78 anni di attività a favore del settore: si tratta dell’impresa Cianfaglione Riccardo che con i suoi 70 anni di iscrizione risulta tra le società più antiche, fra le iscritte, ad esercitare il mestiere con continuità familiare ininterrotta. L’accoglienza dei colleghi, alla consegna dell’attestato, è stata entusiastica e commovente, espressione tangibile dell’orgoglio della categoria che in pieno spirito associativo supera le fisiologiche concorrenze di mercato.

Il Presidente Frattale, con i 50 anni della sua azienda, si è trovato a consegnare una medaglia d’oro, di Michela e del genero Andrea Farina, oggi alla guida di Edilfrair spa.

Stessa medaglia alle cinquantenarie Costruzioni LBC srl, Ianni Angelo e figli snc, Lerza Alfredo, Palermini Costruzioni.

Le iscritte trentacinquenni premiate per la loro fedeltà sono state la Centi Pizzutilli Maurizio, Cos.Mo.Ter srl, Di Paolo Leonardo, Pal Impianti di Palermini & C e con loro il Direttore Lucio Cococcetta per la sua anzianità di servizio nel sistema ANCE, come funzionario prima e successivamente come Direttore della Scuola Edile e CPT, dal 2019 rientrato alla direzione di ANCE L’Aquila.

Meno anziane ma con un notevole bagaglio professionale di 25 anni di vita associativa e un’esperienza ancora maggiore sui cantieri, le premiate Celi Calcestruzzi spa, Co.Ma.B snc Le Donne Claudio, Di Lorenzo Edoardo, Futureal srl, GTTR General Appalti, Silva Costruzioni di Silva Cesare sas e Sima Costruzioni.

“Abbiamo un parterre di imprese – ha commentato un Frattale raggiante per l’ottimo clima dell’Assemblea – non solo storiche, ma professionali e affidabili, molto cresciute con l’esperienza del sisma tanto da essere richieste anche fuori regione. Con la loro crescita cresce ANCE L’Aquila che oggi è un interlocutore importante nelle strategie di sviluppo del territorio”.