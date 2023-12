L’AQUILA: CONSEGNATE LE MEDAGLIE DI COMMIATO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN PENSIONE

Venerdì 1 dicembre, alle 10.00, presso la Sala “Massimo Calvitti” della Questura di L’Aquila, si è svolta la Cerimonia di consegna delle medaglie di Commiato per il personale della Polizia di Stato, che ha terminato il percorso lavorativo ottenendo la meritata pensione.

Il Questore dell’Aquila Dr. Enrico De Simone ha ringraziato chi ha speso un’intera vita lavorativa con sacrifici personali, lealtà, passione e professionalità, dichiarando: “Non si va mai in pensione dalla Polizia di Stato e non si finisce mai di farne parte. Non ci vedremo più tutti i giorni, ma la Questura e io per primo vi aspettiamo sempre a porte aperte, per qualsiasi necessità o, anche solo per un saluto”.

Le medaglie sono state consegnate a:

Celestino Antonelli, Daniela Catana, Giorgio Ceci, Fausto D’Ascenzo, Luigi Della Sabina, Giuseppe silvio Di Girolamo, Luigi Di Massimo, Guido Giancarli, Gianfranco Giuliano, Giovanni Luciani, Rocco Macculi, Daniela Marcantonio, Clemente Palma, Demetrio Pelliccione, Luigino Pelosi, Desiderio Poncia, Emanuela Romano, Raffaele Romano, Erich Salutari, Francesco Tiberti e Pietro Ventresca.

Anche il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise Dr. Andrea Mainardi, unendosi alle parole del Questore, ha voluto ringraziare il personale della Polizia Stradale, per aver speso con sacrificio la propria vita lavorativa al servizio degli automobilisti e ha consegnato il riconoscimento al seguente personale:

Fernando Barone, Luciano Bernardi, Roberto Colantoni, Luciano Herman De Rossi, Vincenzo Fiorentino, Paolo Prosperi, Marcello Roselli e Silvano Terra.

Alla Cerimonia erano presenti i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Dirigenti e Funzionari della Questura di L’Aquila e i familiari degli insigniti.