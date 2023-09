L’AQUILA: CONTRASTO ALLA GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGA. LA POLIZIA DI STATO IMPIEGA LA STRADALE ED I MEDICI PER LE  STRAGI DEL SABATO SERA

Lo scorso sabato 9 settembre, la Polizia di Stato è scesa in campo a L’Aquila per contrastare il fenomeno della guida sotto effetto di alcol o droga.

Tre gli equipaggi impegnati dalla Sezione Polizia Stradale di L’Aquila che hanno potuto contare sul supporto del Medico dell’Ufficio Sanitario della Questura, per effettuare verifiche quantitative e qualitative su diversi conducenti sottoposti alla prova dell’etilometro e screening per il prelievo di liquidi biologici per la ricerca di sostanze stupefacenti

Bazzano e viale Corrado IV i posti scelti per i controlli che hanno riguardato 44 persone e 35 veicoli.

17 violazioni al Codice della Strada, di cui ben 5 per guida sotto l’effetto di alcol; 4 patenti ritirate e 48 punti complessivi decurtati.

Durante il controllo in viale Corrado IV, un motociclista a bordo di un veicolo di grossa cilindrata non si è fermato all’alt degli agenti, dandosi alla fuga verso la periferia.

Le ricerche attivate immediatamente hanno consentito di appurare che l’uomo faceva parte di un gruppo di bikers che avevano preso alloggio in un B&B della città, dove è stato prontamente rintracciato.

Lo stesso, che è risultato negativo ai controlli con etilometro e test antidroga, è stato sanzionato per non essersi fermato all’alt della Polizia, dandosi alla fuga, per velocità non commisurata alle condizioni della strada e per non avere i documenti al seguito.

Oltre 500 euro il totale delle sanzioni comminate e ben 8 punti decurtati al solo centauro.