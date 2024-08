L’AQUILA: DENUNCIATI PER TRUFFA DUE GIOVANI IN VACANZA SI ALLONTANANO DALL’HOTEL SENZA PAGARE IL CONTO.

Il 7 agosto scorso u.s., verso le ore 11,00 una pattuglia della Sottosezione l’Aquila Ovest, ricevuta dalla Sala Operativa la nota di ricerca di un’autovettura sospetta con a bordo una coppia di giovani, la intercettava sull’A/24, nei pressi dello svincolo di Tornimparte.

A seguito di accurati accertamenti risultava che i due, gravati da numerosi precedenti di polizia per truffa e reati contro il patrimonio, dopo aver soggiornato per una decina di giorni presso una struttura ricettiva dell’Aquila, quella stessa mattina, si erano allontanati senza pagare il conto. Risultando delle irregolarità circa un bonifico bancario, i giovani avevano accampato problemi di natura tecnica e quindi, approfittando di un attimo di distrazione della addetta alla reception, erano usciti furtivamente e si erano dileguati a bordo della loro automobile, presa a noleggio, facendo scattare le ricerche.

Da ulteriori approfondimenti investigativi emergeva che la passeggera era stata già deferita per appropriazione indebita in quanto non aveva pagato il noleggio dell’auto sulla quale i due viaggiavano, omettendo, altresì di riconsegnarla alla scadenza del contratto; il conducente, gravato dalla misura dell’obbligo di dimora del comune di residenza, se ne era allontanato senza autorizzazione del giudice ed inoltre, non aveva mai conseguito la patente di guida.

Alla luce di quanto emerso i due venivano condotti presso gli uffici di polizia, deferiti all’A.G. in stato di libertà per truffa in concorso; il giovane, altresì veniva segnalato per inosservanza della misura cautelare dell’obbligo di dimora e denunciato per guida senza patente, aggravata dalla reiterazione. Sotto il sedile lato guida, a seguito delle dichiarazioni spontanee del fermato, veniva rinvenuta una pistola scacciacani Marca Automatic Bruni cal 9K con tappo rosso, completa di caricatore ed 8 cartucce a salve, sottoposta a sequestro.