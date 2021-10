L’AQUILA: DENUNCIATO UN MINORENNE FERMATO CON SOSTANZA STUPEFACENTE

Sabato scorso, durante un mirato servizio di polizia giudiziaria volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, espletato nelle adiacenze delle scuole e delle “comunità per i minorenni” del Capoluogo, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di L’Aquila procedeva al controllo di un ragazzo italiano di 17 anni, che si aggirava con fare sospetto in una via periferica.

Il minorenne, che dava risposte evasive agli operanti sul suo comportamento, veniva sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 24 grammi di hashish e di un bilancino di precisione.

Il giovane, pertanto, veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e riaffidato ad una comunità per minori aquilana dove risiede.