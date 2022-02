L’AQUILA. DENUNCIATO UN PASSEGGERO DI UN AUTOBUS DI LINEA PER VIOLAZIONE ALLA NORMATIVA ANTI COVID

Nella serata di ieri un cittadino comunitario di anni 43, operaio e residente nella provincia di Catanzaro, mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea partito da Roma e diretto a San Benedetto del Tronto infastidiva ripetutamente gli altri viaggiatori, gridando, ascoltando musica ad alto volume e non indossando il previsto dispositivo di protezione. Inoltre, palesando con insistenza la necessità di dover espletare un bisogno fisiologico costringeva l’autista ad una sosta forzata presso lo svincolo di Vicovaro –Mandela sull’autostrada A/24. Pattuglia della Sezione Polizia Stradale di L’Aquila, allertata dalla Centrale Operativa Autostradale, identificava l’intemperante denunciandolo in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e violazione della normativa anti –Covid. L’uomo, con precedenti per resistenza e violenza, era già stato denunciato altre tre volte per non avere rispettato le misure di contrasto alla diffusione del contagio.