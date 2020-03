L’Aquila. Una donna di 38 anni si è uccisa sparandosi con il fucile regolarmente detenuto del marito. La donna residente in via San Gabriele dell’Addolorata, è stata soccorsa dal personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo, anche la polizia che sta svolgendo le indagini di rito.

fonte: Il Centro.