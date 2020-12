L’AQUILA. ESCE IL NUOVO BRANO DELLA CANTANTE ARIANNA TRIPPITELLI: HOUNACANZONEPERTE

E’ uscito il terzo brano della cantante Arianna Trippitelli.

“ A differenza dei primi due: “In quel letto vuoto ancora” autobiografico, che ha come tema principale la difficoltà che hanno alcune persone di emergere nella società di ieri, ma purtroppo ancora quella di oggi, per ciò che sono davvero, battendosi per i loro diritti e valori;

“In cerca di una cura” , nata durante il primo lockdown, è incentrata sul gravissimo tema della violenza sulle Donne”, spiega l’artista, “Ho una canzone per Te”, invece, è rinascita, leggerezza, “la quiete dopo la tempesta”. L’estate ci ha riaperto i cuori e le speranze dopo la clausura della primavera. Questa canzone l’ho scritta di notte, ispirata dal grande capolavoro di Vasco Rossi, persa a pensare ai fatti miei, nel letto, ho aperto Word sul telefono e ho iniziato a scrivere. . . Parla di un’Amicizia che va oltre, supera limiti, confini. . . Resta lontana da occhi indiscreti, affinché nessuno possa sporcarla, così che possa rimanere pura, vera. . . per spiegarvelo meglio vi lascio una frase del testo: “è piena di note, di vita e un rimpianto, parla di Noi che siamo nate dal vento, ma per qualcuno sbagliate dentro”.

Potete trovarla su tutte le principali piattaforme digitali cliccando sul link di seguito

https://song.link/it/i/1542200831