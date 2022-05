Un gravissimo incidente si è verificato verso le 14.30, all’uscita di una scuola dell’infanzia a l’ho Aquila, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, si sarebbe sfrenata e, avrebbe sfondato il cancello del giardino della scuola investendo, 5 bambini dai 3 ai 5 anni.

I piccoli sono Stati trasportati in ospedale.

Notizia i aggiornamento