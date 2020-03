L’AQUILA. GRIGLIATA IN PIENA EMERGENZA CORONAVIRUS FINISCE CON L’ARRESTO

Foto di repertorio

L’Aquila. È successo ieri nella frazione aquilana di Collebrincioni. La Polizia di Stato ha tratto in arresto S.P., 37enne pugliese, per reati di danneggiamento a seguito di incendio e furto di autovettura. La denuncia riguarda anche la mancata osservanza del Dpcm dell’11 marzo 2020, emanato al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 in quanto, il 37 enne insieme ad altre persone aveva organizzato una grigliata. Durante la “scampagnata”, per motivi sentimentali, l’uomo arrestato discuteva con un vecchio conoscente della sua attuale compagna, inducendo la sua partner a non voler passare il resto della giornata e la notte, con lui. Da quel momento, un susseguirsi di azioni concitate, hanno portato il 37enne a commettere una serie di fatti, sfociati nell’incendio di un MAP (modulo abitativo provvisorio ) e nel furto di un auto. Motivi per cui è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di L’Aquila.

fonte: Abruzzoweb