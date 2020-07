L’AQUILA IN LUTTO, CAMILLA MUORE A 31 ANNI

L’Aquila. Camilla Pietropaoli, 31 anni, da tutti è ricordata come una ragazza solare e grintosa, sempre sorridente. Una malattia l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. L’intera comunità del capoluogo abruzzese si stringe intorno al dolore di papà Roberto e mamma Laura per la grave perdita della loro figlia.

Il suo hobby, creare gioielli, era diventato il suo lavoro, riusciva a creare oggetti personali da materiali vari, in particolare da vecchie camere d’aria che con maestria ritagliava in splendide creazioni. Lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che l’hanno conosciuta e amata.

Il funerale verrà celebrato lunedì 6 luglio alle ore 10,30 nella chiesa di San Silvestro, la sepoltura avverrà nel cimitero di Raiano.