L’AQUILA.LA POLIZIA SANZIONA IL GESTORE DI UN’AUTODEMOLIZIONE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE

La Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e Molise, nell’ambito dei controlli amministrativi di competenza, ha accertato che presso un’impresa di autodemolizione operante nella periferia nord ovest del comune di L’Aquila erano depositati in area esterna a quella autorizzata, estesa circa 1000 metri, rottami in stato di degrado riferibili a 100 veicoli da cui fuoriuscivano oli nocivi per l’ambiente. Al fine di accertare le responsabilità in merito alla gestione di rifiuti non autorizzata, l’area in questione è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Autorità Giudiziaria

Una sanzione amministrativa è inoltre prevista dalla stessa normativa per alienazione di 18 delle autovetture rinvenute senza che fosse stata richiesta la cancellazione al PRA.