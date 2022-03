L’AQUILA. L’AVVOCATO CARLO BENEDETTI, CANDIDATO NELLA LISTA DEL PD

L’Avvocato Carlo Benedetti, ha annunciato la propria candidatura nelle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale dell’Aquila e per l’elezione del nuovo Sindaco della Città nella lista del Partito Democratico.

Avvocato cassazionista, giuslavorista e consulente legale della CGIL dell’Aquila, è esperto di diritto penale in reati commessi da pubblici amministratori ed esperto in cause di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

Noto e stimato avvocato, è forte di un’importante esperienza politica ed amministrativa riconosciuta ed apprezzata in Città ed interamente svolta presso il Comune dell’Aquila: Carlo Benedetti è stato Presidente del Consiglio comunale dal 2007 al 2017.

La candidatura di Benedetti si pone a sostegno della candidata Sindaca Stefania Pezzopane.

“Sono convinto che l’On. Stefania Pezzopane sarà il nuovo Sindaco della Città e che saprà ridare il giusto ruolo al Capoluogo di Regione anche in campo nazionale.” – afferma Carlo Benedetti – ” Stefania Pezzopane è, infatti, l’unico candidato in grado di vincere prima e di amministrare poi nell’interesse della Città dell’Aquila, tutta, con autorevolezza, prestigio e comprovata competenza. Metterò, quindi, tutto il mio impegno e la mia passione al servizio dell’Aquila, come ho sempre fatto.” – e conclude – “Ogni mio sforzo sarà orientato a ridare prestigio e lustro al Consiglio comunale che è il Luogo rappresentativo dell’intera Collettività aquilana e del mio cuore e che ritengo debba tornare ad essere l’Istituzione più importante della Città.”