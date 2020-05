L’AQUILA – MASCHERINE GRATUITE PER GLI OVER 65

Da Lunedi 18 presso le Farmacie Comunali

Per gli over 65 da Lunedi 18 Maggio, presso le Farmacie Comunali, sarà consegnata gratuitamente una mascherina, per ogni unità acquistata, per un massimo di tre a persona. Inoltre il primo cittadino, Biondi, ha sottolineato che il prezzo delle stesse è di 61 centesimi (0,50 centesimi + IVA) come prevede l’ordinanza dello scorso 26 aprile, del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus covid19. Le mascherine gratuite, saranno consegnate dalle farmacie comunali, fino a esaurimento scorte.